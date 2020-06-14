Путин: Россия выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями

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Карина Бернтгольц
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Глава государства отметил, что стране удается уверенно и ритмично преодолевать сложную эпидемиологическую ситуацию.

Путин: Россия выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями и выразил надежду, что дальше будет наблюдаться такая же позитивная динамика.

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. <…> Дай Бог, чтобы так и дальше было», — отметил глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер оценил командную работу правительства РФ и руководителей отдельных регионов, которые исполняют поручения кабмина.

«Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то — или в правительстве, или в регионах — вдруг сказали: «Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — пояснил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смертность в РФ в апреле уменьшилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.

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