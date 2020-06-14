Путин заявил о скором появлении в России контргиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил о скором появлении контргиперзвукового оружия в стране. Во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства сообщил, что оно уже разрабатывается.

«Оно (гиперзвуковое оружие — Прим. ред.) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что Россия находится на первом месте в плане разработки новых видов вооружений.

«Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — подчеркнул глава государства.

Он признал, что те виды вооружений, которые уже есть у РФ, вероятнее всего, в скором времени появятся и у других держав, однако пока в этом направлении Москва лидирует.

«Я всегда говорю и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 18-го года так ни у кого это оружие не появилось», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соединенные Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет очень быстрой. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.