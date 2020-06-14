Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Пулково»
Лайнеры задели друг друга по касательной на взлетной полосе.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
Фото, видео: Telegram@Aviaincidents; 5-tv.ru
Видео с места столкновения самолетов опубликовали в сети очевидцы происходящего.
Ранее сообщалось, что два воздушных судна задели друг друга. Речь идет о лайнере авиакомпаний «Уральские авиалинии», который должен был направиться в Калининград, и о самолете S7, планировавшем вылет в Иркутск.
На работу воздушной гавани инцидент не повлиял. Пострадавших в результате происшествия нет.
В настоящий момент из самолета «Уральских линий», который должен был лететь в Калининград, высадили всех пассажиров, их отправят на резервном борту.
Читайте также
35%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?