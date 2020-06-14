Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Пулково»

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Нюра Незванова
Эксклюзив 294

Лайнеры задели друг друга по касательной на взлетной полосе.

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Фото, видео: Telegram@Aviaincidents; 5-tv.ru

Видео с места столкновения самолетов опубликовали в сети очевидцы происходящего.

Ранее сообщалось, что два воздушных судна задели друг друга. Речь идет о лайнере авиакомпаний «Уральские авиалинии», который должен был направиться в Калининград, и о самолете S7, планировавшем вылет в Иркутск.5-tv.ru

На работу воздушной гавани инцидент не повлиял. Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящий момент из самолета «Уральских линий», который должен был лететь в Калининград, высадили всех пассажиров, их отправят на резервном борту.

Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Пулково»

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