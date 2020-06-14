Владимир Путин рассказал, в чем сила многонациональной России

Президент России Владимир Путин, комментируя снос памятников в Европе и проблему расизма, в качестве обратного примера привел Россию, которая объединилась для помощи Дагестану, оказавшемуся в непростой ситуации. По мнению российского лидера, расизм и снос памятников можно назвать разрушительными явлениями, которые разобщают народ.

«Во всяком случае, это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы», — объяснил на примере Путин.

Глава государства напомнил, что когда Дагестан оказался в тяжелом положении в связи с пандемией COVID-19, было проведено специальное совещание, а после поручено оказать всю необходимую помощь республике, пишет «Экономика сегодня». Туда отправились и армия, и МЧС, и врачи со всей страны.

«Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Надо держаться за это», — подытожил президент в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», которая стартовала в период борьбы с коронавирусом