Драка со стрельбой произошла в Ленобласти — видео

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Нюра Незванова
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Ролик с ожесточенной потасовкой опубликовали в сети.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Вконтакте @dtp47rus

В сети выложили видеозапись, на которой происходит ожесточенная драка между компанией молодых людей. По сообщению очевидцев, дело происходит ночью на Волховской Набережной у дома № 52 в Киришах Ленинградской области.

На кадрах виден дым, предположительно, от выстрела, затем появляются участники побоища. Двое мужчин начинают бороться, затем падают на пешеходную дорожку около припаркованного автомобиля. Их пытаются разнять.

Пострадал ли кто-нибудь, и что стало причиной ожесточенной борьбы, осталось неизвестным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские в Анапе застрелили подозреваемого, набросившегося на них с ножом.

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Драка со стрельбой произошла в Ленобласти — видео

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