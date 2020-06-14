В сети выложили видеозапись, на которой происходит ожесточенная драка между компанией молодых людей. По сообщению очевидцев, дело происходит ночью на Волховской Набережной у дома № 52 в Киришах Ленинградской области.

На кадрах виден дым, предположительно, от выстрела, затем появляются участники побоища. Двое мужчин начинают бороться, затем падают на пешеходную дорожку около припаркованного автомобиля. Их пытаются разнять.

Пострадал ли кто-нибудь, и что стало причиной ожесточенной борьбы, осталось неизвестным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские в Анапе застрелили подозреваемого, набросившегося на них с ножом.