Полицейские в Анапе застрелили подозреваемого, набросившегося на них с ножом
Ранее предполагаемый злоумышленник с пистолетом пытался ограбить отделение банка.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю; 5-tv.ru
Правоохранители патрулировали район в поисках мужчины, который, угрожая пистолетом, пытался ограбить отделение банка в Анапе. Увидев прохожего по ориентировке похожего на предполагаемого злоумышленника, стражи порядка хотели его остановить для проверки документов. Однако мужчина сначала попытался сбежать, а затем набросился на них с ножом, полицейским пришлось применить табельное оружие.
«Сотрудники ДПС ОМВД России по городу Анапа, патрулировавшие прилегающую к поселку территорию, увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При попытке задержания он попытался скрыться, а потом напасть с ножом на полицейских. Полицейские потребовали у злоумышленника бросить нож, на что он не реагировал» — рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Полицейские несколько раз выстрелили в воздух, однако мужчина продолжил угрожать силовикам. Тогда стражи порядка были вынуждены выстрелить в нападавшего. Подозреваемый умер на месте. При обыске кроме ножа у него обнаружили предмет, схожий с пистолетом Макарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участников перестрелки в Краснодаре разыскивает полиция.
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