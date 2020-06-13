Полицейские в Анапе застрелили подозреваемого, набросившегося на них с ножом

Правоохранители патрулировали район в поисках мужчины, который, угрожая пистолетом, пытался ограбить отделение банка в Анапе. Увидев прохожего по ориентировке похожего на предполагаемого злоумышленника, стражи порядка хотели его остановить для проверки документов. Однако мужчина сначала попытался сбежать, а затем набросился на них с ножом, полицейским пришлось применить табельное оружие.

«Сотрудники ДПС ОМВД России по городу Анапа, патрулировавшие прилегающую к поселку территорию, увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При попытке задержания он попытался скрыться, а потом напасть с ножом на полицейских. Полицейские потребовали у злоумышленника бросить нож, на что он не реагировал» — рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские несколько раз выстрелили в воздух, однако мужчина продолжил угрожать силовикам. Тогда стражи порядка были вынуждены выстрелить в нападавшего. Подозреваемый умер на месте. При обыске кроме ножа у него обнаружили предмет, схожий с пистолетом Макарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участников перестрелки в Краснодаре разыскивает полиция.