Мария Лиман полностью обнажилась, жалуясь на грусть

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Алиса Старжевская
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Звезда Playboy прилегла на диван полностью голой.

Мария Лиман полностью обнажилась, жалуясь на грусть

Фото: Instagram @liman_maria

«Девушка с обложки», модель Playboy 26-летняя Мария Лиман вновь восхитила фанатов своей фигурой. На этот раз уроженка Ростова разместила в своем Instagram фотографию, где она лежит на диване совершенно голой, при этом длинные волосы прикрывают ее лицо. В комментариях звезда пожаловалась на тоску, которую она испытывает вечером воскресенья:

«Что-то тоскливо в Вс вечером. А Вам?»

Instagram @liman_maria

Фанаты советовали Марии, что для того, чтобы не было скучно в воскресенье, стоит найти занятие на утро понедельника.

«Увидев такое, плакать не хотелось»;

«Твоим подписчикам уже походу не так тоскливо»;

«Надо найти занятие на 6 утра понедельника, тогда и вечер в воскресение наполнится смыслом», — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мария Лиман пожаловалась на то, что не сохранила фигуру на самоизоляции.

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