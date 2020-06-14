Мария Лиман полностью обнажилась, жалуясь на грусть
Звезда Playboy прилегла на диван полностью голой.
Фото: Instagram @liman_maria
«Девушка с обложки», модель Playboy 26-летняя Мария Лиман вновь восхитила фанатов своей фигурой. На этот раз уроженка Ростова разместила в своем Instagram фотографию, где она лежит на диване совершенно голой, при этом длинные волосы прикрывают ее лицо. В комментариях звезда пожаловалась на тоску, которую она испытывает вечером воскресенья:
«Что-то тоскливо в Вс вечером. А Вам?»
Фанаты советовали Марии, что для того, чтобы не было скучно в воскресенье, стоит найти занятие на утро понедельника.
«Увидев такое, плакать не хотелось»;
«Твоим подписчикам уже походу не так тоскливо»;
«Надо найти занятие на 6 утра понедельника, тогда и вечер в воскресение наполнится смыслом», — отметили поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мария Лиман пожаловалась на то, что не сохранила фигуру на самоизоляции.
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