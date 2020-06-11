«Не сохранила фигуру»: обнаженная Мария Лиман посетовала на итоги самоизоляции
Модель журнала Playboy, 26-летняя уроженка Ростова, проживающая в Лондоне, не дает фанатам покоя даже в период самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Модель журнала Playboy Мария Лиман не дает фанатам покоя даже в период самоизоляции. Вот и на этот раз 26-летняя уроженка Ростова, проживающая в Лондоне, разместила фото своего практически обнаженного тела и посетовала на последствия длительного нахождения дома.
Из «одежды» на девушке — лишь белого цвета трусы-стринги.
«Мне на карантине не удалось сохранить свою фигуру. Я жду с нетерпением, когда откроется тренажерный зал», — подписала она провокационный снимок.
Девушка также поинтересовалась у подписчиков, придется ли, по их мнению, в спортзале надевать маску. Многочисленные поклонники, преимущественно мужского пола, засыпали ее комплиментами, отметив, что не прочь посетить вместе с ней фитнес-клуб. А некоторые предположили, что это фото — старое, а их кумир сейчас выглядит еще краше.
Ранее звезда Playboy Мария Лиман в очаровательном бикини пригласила мужчин провести с ней период самоизоляции.
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