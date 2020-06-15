На Камчатке приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов
По предварительным оценкам Росприроднадзора, мазутом загрязнено около 400 метров берега бухты Крашенинникова в Вилючинске.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк
На Камчатке устраняют разлив нефтепродуктов. Огромное пятно мазута обнаружили жители Вилючинска. Как заявили в региональном Министерстве природных ресурсов причиной мог стать экстренный сброс. На крайние меры пошли моряки одного из плавучих доков, на котором возникло задымление. В результате пятно прибило к берегу. Мазут на берегу уже обработали сорбентами. В ближайшее время развернут и боновые ограждения в бухте. На месте работает природоохранная прокуратура.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места крушения катера «Тихий» в Авачинской бухте на Камчатке. Судно перевернулось утром 14 июня. Все моряки, находящиеся на борту, пропали без вести.
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