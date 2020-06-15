На Камчатке продолжаются поиски моряков, пропавших после крушения катера
Возможными причинами ЧП с катером, который перевернулся в 38 километрах от Авачинской бухты, могли стать плохие погодные условия, ошибка управления судном или его техническая неисправность.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
На юге Камчатки возобновили поиски экипажа потерпевшего крушение грузового катера. Судно перевернулось недалеко от Авачинской бухты. Спасателям удалось обнаружить сам катер, но четыре члена экипажа все еще числятся пропавшими без вести.
По одной из версий, причиной ЧП мог стать перегруз. Погода в день происшествия была спокойной. А сам катер эксплуатировался около трех лет и нареканий к его техническому состоянию не было.
«Исправно все. Он три или четыре рейса уже делал. Этот как бы крайний рейс уже был, последний. А до этого, возил, все нормально было. Причина какая-то была экстренная. Ни по связи, ни по спутнику, ни по чему никаких сообщений он не дал», — рассказал помощник генерального директора транспортной компании Валерий Тихонов.
На месте ЧП вторые сутки работают следователи. Специалисты осмотрели катер и выяснили, что на борту отсутствует одна из спасательных шлюпок. Есть вероятность, что моряки успели спастись.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения катера на Камчатке, экипаж пропал без вести.
Читайте также
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?