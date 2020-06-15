Около ста жителей труднодоступных районов Дагестана получили лечение от COVID-19

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Курс лечения местные жители проходили в военно-полевом госпитале Минобороны РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, 5-tv.ru

В Дагестане десятки пациентов военно-полевых госпиталей Минобороны завершили курс лечения от COVID-19 и готовятся к выписке. Меньше чем за месяц врачи поставили на ноги около ста жителей труднодоступных районов республики. Оставшиеся, идут на поправку и не устают благодарить медиков за квалифицированную помощь и внимательное отношение к каждому больному.

А для того чтобы борьба с коронавирусом была еще более эффективной, военные и гражданские медики обмениваются накопленным опытом. Так, в Читу к коллегам из многопрофильного полевого госпиталя прилетели столичные инфекционисты. По мнению московских врачей — с задачами по лечению больных COVID-19 в Забайкальском крае справляются более чем успешно. В стационаре находится лишь 21 пациент — и все с легкой формой заболевания.

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