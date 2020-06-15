Черногория может повторить украинский сценарий раскола

В Черногории возобновились массовые протесты против скандального закона о свободе вероисповедания. В столице страны Подгорице и ряде других городов на улицы вышли десятки тысяч православных. Все эти акции возглавляют священники канонической Сербской церкви.

Главное требование — отменить решение черногорских властей, которое участники манифестаций называют безбожным.

В конце прошлого года парламент страны принял закон, который, по сути, может привести к повторению украинского сценария. Цель документа — добиться автокефалии раскольнической Черногорской церкви. При этом все имущество — а это монастыри, храмы и земля — перейдет в собственность новой структуры.