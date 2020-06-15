Черногория может повторить украинский сценарий раскола
Жители Черногории вновь вышли на акцию протеста против закона о свободе вероисповедании.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский, 5-tv.ru
В Черногории возобновились массовые протесты против скандального закона о свободе вероисповедания. В столице страны Подгорице и ряде других городов на улицы вышли десятки тысяч православных. Все эти акции возглавляют священники канонической Сербской церкви.
Главное требование — отменить решение черногорских властей, которое участники манифестаций называют безбожным.
В конце прошлого года парламент страны принял закон, который, по сути, может привести к повторению украинского сценария. Цель документа — добиться автокефалии раскольнической Черногорской церкви. При этом все имущество — а это монастыри, храмы и земля — перейдет в собственность новой структуры.
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