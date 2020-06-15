Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России
После освещения глава РПЦ совершил первую Божественную литургию.
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Фото, видео: Андрей Русов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, 5-tv.ru
В подмосковной Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России. В церемонии приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба, а также офицеры, солдаты и курсанты.
Собор возвели на пожертвования к юбилею 75-летия Великой Победы. Символично, что диаметр центрального купола — 19 метров и 45 сантиметров, а высота звонницы 75 метров. Столько же и лучей вокруг образа Святого духа на сводах. Ступени ведущие к главному входу, как и чугунные плиты украшающие пол, отлиты из трофейных немецких танков.
«Сегодня мы как единый народ, в этом воинском храме, воспоминая подвиги наших воинов, молились за Отечество наше, дабы Господь оградил страну нашу, от врагов внешних и внутренних, чтобы Господь соединил народ наш, силой, верой и любви к Отечеству», — сказал патриарх Кирилл.
«Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце той памяти, которой дорожит наша страна о предках, которые принесли эту победу и завещали нам хранить память об этой победе, традиции хранить память о них», — сказал Сергей Шойгу.
Храм Вооруженных сил стал третьим в России по величине, после Исаакиевского собора в Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве. Внутри — не только иконы, но и мозаичные картины известных баталий, в которых принимали участие российские воины. К примеру, для создания сцены, посвященной Великой Отечественной, за основу были взяты фронтовые архивные фотографии.
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