Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

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Нюра Незванова
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Число участников богослужения было ограниченным в связи с санитарными требованиями из-за пандемии.

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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова, который находится в подмосковной Кубинке. Он получил статус главного храма Вооруженных сил России.

Храм и также военный музей возвели в Военно-патриотическом парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Открытие Патриаршего собора Воскресения Христова планировали приурочить к Дню Победы, однако помешала пандемия. Было принято решение о переносе даты церемонии и богослужения.

Количество принимающих участие в богослужении было ограничено — только архиереи и священники Русской православной церкви, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей. Обязательным условием присутствия на мероприятии, в том числе и для журналистов, было наличие справки об отсутствии коронавируса.

По словам протоиерея Русской православной церкви Леонида Калинина, церемония проходит не так торжественно, как планировалось изначально, однако внутри сохраняется «сила рождения храма», пишет РИА Новости.

Возведение храма происходило на добровольные пожертвования граждан и организаций. По данным РПЦ, на его строительство было собрано порядка трех миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возведение главного храма Вооруженных сил РФ завершено в Подмосковье.

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