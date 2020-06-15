«Оскар» уже не тот: Американская киноакадемия меняет правила выбора номинантов на премию

Американская киноакадемия меняет правила получения «Оскара». Судя по всему на фоне выступлений против расизма. Хотя подобные скандалы сотрясают престижную премию уже не первый год. Комитет «Оскара» регулярно обвиняют в отсутствии чернокожих и азиатских претендентов, а также в преимуществе мужчин-номинантов над женщинами.

Теперь на «лучший фильм» будут выдвигать не пять, а десять картин. А «киночиновники» пройдут специальные тренинги, чтобы избавиться от расовой и другой предвзятости в суждениях. Времени, чтобы стать более толерантными, у американских киноакадемиков предостаточно: из-за пандемии коронавируса следующая церемония вручения Оскара пройдет только в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Джоан Роулинг хотят сжечь на костре толерантной инквизиции. Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский о далеко не сказочном дурдоме в жизни литературной мамы самого знаменитого волшебника ХХ века.