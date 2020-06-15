«Оскар» уже не тот: Американская киноакадемия меняет правила выбора номинантов на премию
Новые правила начнут действовать с 94-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году.
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Фото, видео: EPA / ETIENNE LAURENT, 5-tv.ru
Американская киноакадемия меняет правила получения «Оскара». Судя по всему на фоне выступлений против расизма. Хотя подобные скандалы сотрясают престижную премию уже не первый год. Комитет «Оскара» регулярно обвиняют в отсутствии чернокожих и азиатских претендентов, а также в преимуществе мужчин-номинантов над женщинами.
Теперь на «лучший фильм» будут выдвигать не пять, а десять картин. А «киночиновники» пройдут специальные тренинги, чтобы избавиться от расовой и другой предвзятости в суждениях. Времени, чтобы стать более толерантными, у американских киноакадемиков предостаточно: из-за пандемии коронавируса следующая церемония вручения Оскара пройдет только в 2022 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Джоан Роулинг хотят сжечь на костре толерантной инквизиции. Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский о далеко не сказочном дурдоме в жизни литературной мамы самого знаменитого волшебника ХХ века.
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