Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера рядом

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Карина Бернтгольц
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Астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака имеют склонность часто заводить случайные связи.

Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера рядом

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Астрологи убеждены, что предрасположенность некоторых людей к изменам можно объяснить их знаком зодиака. Если одни — верные семьянины, то другие всю жизни будут искать связи на стороне, поскольку одного партнера для них мало. О том, представители каких знаков зодиака слишком любвеобильны, рассказали «Экспресс-Новости».

Близнецы

Харизматичных, обаятельных и непостоянных Близнецов тяготят серьезные отношения. Они никогда не упустят возможности пофлиртовать и завязать интрижку на стороне. Беда представителей этого знака зодиака в том, что они слишком любят себя и легко подкупаются на комплименты. Впрочем, ради мимолетной влюбленности расставаться со своим постоянным партнером они не собираются.

Лев

Львы нуждаются в том, чтобы ими кто-то постоянно восхищался. Если вторая половинка перестает это делать, они быстро находят ей замену. Для того чтобы покорить представителей этого знака зодиака, достаточно похвалить их и сделать несколько комплиментов. Самолюбивые Львы будут вне себя от радости. При этом легкий флирт они изменой не считают.

Скорпион

Скорпионы знают себе цену и никогда не позволят другим общаться с ними хуже, чем они этого заслуживают. Если они не получают должного уважения со стороны второй половинки, велика вероятность, что таким людям захочется найти истинную любовь на стороне, и только к старости они поймут, что ошибались, когда обижали своих партнеров.

Стрелец

В отличие от представителей других знаков зодиака Стрельцы открыто говорят потенциальным спутникам жизни, что будут ходить налево и считают это нормой. Семейная жизнь для таких людей сравнима с заточением. Они нуждаются в свободе и постоянной смене партнеров: к возлюбленным они быстро теряют интерес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака считаются лучшими любовниками.

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