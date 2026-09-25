Последние часы жизни: новые детали трагедии с Сергеем Соседовым

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 164 0

Организатор конкурса в Нерюнгри раскрыл подробности.

Причина смерти Сергея Соседова после падения в Якутии

Фото: legion-media/Persona Stars/038

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Вскрытие показало причину смерти музыкального критика Сергея Соседова

Решение об операции музыкального критика Сергея Соседова после падения в гостинице Нерюнгри принимали врачи коллегиально. Об этом aif.ru рассказал организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов.

Соседов приехал в Якутию для участия в конкурсе в качестве председателя жюри. Во время пребывания в гостинице он упал с лестницы, получил тяжелую травму головы и потерял сознание.

По словам Беззубова, медики изначально оценивали состояние критика как крайне тяжелое.

«Шансы сразу были плохие. Врачи сказали: «Мы сделаем все, что можно», — отметил организатор конкурса.

После происшествия руководство города подключило медицинских специалистов. Был собран консилиум, в который вошли главный врач города и представители управления здравоохранения. По словам Беззубова, к обсуждению также привлекали специалистов из Москвы.

«В итоге приняли решение, что нужно делать операцию. Но операция не помогла», — рассказал он.

Собеседник уточнил, что причиной смерти стала травма, несовместимая с жизнью.

«Он очень сильно ударился головой о плитку. Как показало сегодня вскрытие, травма была несовместима с жизнью», — заявил Беззубов.

Официальное заключение о смерти должно быть подготовлено позже. Сергей Соседов умер 23 сентября во время командировки в Нерюнгри, где должен был стать членом жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Мероприятие проведут в память о музыкальном критике, однако развлекательную часть программы отменят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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