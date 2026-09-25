Использование нейросети на работе не является причиной для увольнения

Сам факт использования нейросети в рабочих задачах не может быть основанием для увольнения сотрудника. Однако последствия могут наступить, если работник передаст внешнему ИИ конфиденциальные данные или допустит другие нарушения. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал эксперт Алексей Юдин.

По словам эксперта, ответственность зависит от обстоятельств и последствий ошибки. Если сотрудник обнаружил неточность в подготовленном нейросетью тексте до его отправки, ситуацию можно исправить без серьезных последствий. Однако публикация непроверенного результата, передача его клиенту или использование в финансовых расчетах может привести к более серьезным мерам.

«Основанием становится не сам факт использования ИИ, а конкретное нарушение: разглашение защищенной информации, несоблюдение внутреннего порядка или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей. В зависимости от обстоятельств возможны дисциплинарное взыскание, увольнение и требование возместить ущерб», — пояснил Юдин.

Он также отметил риски, связанные с авторскими правами. По словам специалиста, созданный нейросетью текст или программный код может иметь неизвестное происхождение, поэтому сотрудник должен проверять такие материалы перед использованием в рабочих проектах.

Работодателям эксперт рекомендовал заранее установить правила применения нейросетей: определить разрешенные сервисы, список данных, которые нельзя передавать, и порядок проверки результатов работы ИИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В нем он обосновал риски, связанные с быстрым развитием нейросетевых технологий.

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