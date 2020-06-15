Момент встречи Ferrari со столбом возле Москва-Сити попал на видео

Момент ДТП с участием люксового Ferrari возле Москва-Сити запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как рядом со спорткаром стоят двое молодых людей и о чем-то разговаривают с водителем. После чего, видимо, мужчина решил продемонстрировать возможности дорогого автомобиля и резко стартанул с места, после чего автомобиль пошел в занос, снес оградительный столбики и влетел в столб уличного освещения.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, за рулем находился известный брокер Максим Годунов. За ним числится 16 неоплаченных штрафов на сумму более 20 тысяч рублей. Большая часть из них за превышение скорости.