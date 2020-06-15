Видео задержания ФСБ подростка за подготовку нападения на школу в Волгограде

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Карина Бернтгольц
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У 15-летнего мальчика изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.

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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр, ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности задержала 15-летнего подростка, готовящего нападение на школу в Волгограде. У мальчика изъяли самодельную бомбу, холодное оружие, коктейли Молотова, а также средства связи и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В свою очередь, сам несовершеннолетний утверждал, что планировал воспользоваться взрывчаткой исключительно в развлекательных целях в балках и на пустырях Волгограда. В то же время у следователей есть основания полагать, что школьник хотел взорвать учебное заведение, а жертвами ЧП могли стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка накануне произошел конфликт.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела: в соответствии с первой частью статьи 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» и пунктами «а» и «е» второй части статьи 105 УК «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Следователи не исключают, что у мальчика могли быть сообщники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт на одном из рынков в Симферополе.

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