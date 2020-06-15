Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана намерена обжаловать приговор

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Карина Бернтгольц
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Американца приговорили к 16 годам строгого режима.

Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана намерена обжаловать приговор

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Американец Пол Уилан не согласен с приговором, вынесенным Мосгорсудом. Сегодня мужчину признали виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорили к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Защита подсудимого сообщила, что решение будет обжаловано в течение десяти суток.

«Я невиновен, мы доказали дело сфабриковано. Это просто позор», — заявил Пол Уилан после оглашения приговора.

Во время заседания американец, вероятно, сильно нервничал. Еще перед тем, как решение суда было озвучено, он попросил власти США, Великобритании, Канады и Ирландии вмешаться в процесс и помочь ему, а после зачитывания приговора, не выдержав, выкрикнул:

«По-английски, пожалуйста».

За ситуацией с Уиланом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу, поскольку рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Следствие подробности дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следует, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В то же время, по словам адвокатов американца, он стал жертвой провокации: якобы ему передали флешку, на которой он ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пола Уилана, арестованного в Москве по подозрению в шпионаже, смогли посетить представители США.

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