Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана намерена обжаловать приговор
Американца приговорили к 16 годам строгого режима.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Американец Пол Уилан не согласен с приговором, вынесенным Мосгорсудом. Сегодня мужчину признали виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорили к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Защита подсудимого сообщила, что решение будет обжаловано в течение десяти суток.
«Я невиновен, мы доказали дело сфабриковано. Это просто позор», — заявил Пол Уилан после оглашения приговора.
Во время заседания американец, вероятно, сильно нервничал. Еще перед тем, как решение суда было озвучено, он попросил власти США, Великобритании, Канады и Ирландии вмешаться в процесс и помочь ему, а после зачитывания приговора, не выдержав, выкрикнул:
«По-английски, пожалуйста».
За ситуацией с Уиланом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу, поскольку рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
Следствие подробности дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следует, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В то же время, по словам адвокатов американца, он стал жертвой провокации: якобы ему передали флешку, на которой он ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пола Уилана, арестованного в Москве по подозрению в шпионаже, смогли посетить представители США.
Читайте также
53%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?