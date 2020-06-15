Жестоко избившей девочку в лифте дома в Красноярске оказалась ее бабушка

В Красноярске полицейские разыскивают женщину, жестоко избившую ребенка. Поводом для разбирательств стали вот эти кадры.

На них видно, как неизвестная заводит девочку в лифт, а потом несколько раз наотмашь бьет малышку по лицу. Жильцы дома слышали крики и плач ребенка. Они уже обратились в полицию с заявлением.

В настоящий момент следователям удалось установить личность грозной женщины. Ей оказалась 53-летняя бабушка малышки.

«Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия», — сообщили в местном СК.

Возбуждено уголовное дело по статье — «Побои».