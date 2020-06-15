Ребенок выпил санитайзер из-за халатности работников магазина
Ничего не подозревавшие родители двухлетней малышки дали ей попить воды из бутылочки, купленной в ближайшем супермаркете.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Покупка детской питьевой воды едва не закончилась трагедией для семьи из Петербурга. В бутылке, купленной в супермаркете, оказался антисептик. Как рассказала мать двухлетней девочки, ребенок хотел попить, но выплюнул отраву. Позже сотрудники магазина признались — такие же бутылки из-под воды продавцы использовали для бытовых нужд.
«Я так поняла по комментариям администратора, что это ошибка персонала, который этот санитайзер, как оказалось, разливает для того, чтобы он стоял для кассиров на кассах для обработки рук. Видимо, где-то там в закулисье перепутали эти бутылки, и они попали в торговый зал», — сообщила мама девочки София Быченкова.
В супермаркете сейчас проводится проверка, а жидкость направили на экспертизу. К слову, из трех купленных семьей бутылок детской воды, в двух оказался санитайзер.
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