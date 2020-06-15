Ребенок выпил санитайзер из-за халатности работников магазина

Эфирная новость 79

Ничего не подозревавшие родители двухлетней малышки дали ей попить воды из бутылочки, купленной в ближайшем супермаркете.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Покупка детской питьевой воды едва не закончилась трагедией для семьи из Петербурга. В бутылке, купленной в супермаркете, оказался антисептик. Как рассказала мать двухлетней девочки, ребенок хотел попить, но выплюнул отраву. Позже сотрудники магазина признались — такие же бутылки из-под воды продавцы использовали для бытовых нужд.

«Я так поняла по комментариям администратора, что это ошибка персонала, который этот санитайзер, как оказалось, разливает для того, чтобы он стоял для кассиров на кассах для обработки рук. Видимо, где-то там в закулисье перепутали эти бутылки, и они попали в торговый зал», — сообщила мама девочки София Быченкова.

В супермаркете сейчас проводится проверка, а жидкость направили на экспертизу. К слову, из трех купленных семьей бутылок детской воды, в двух оказался санитайзер.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
70.40
1.28 79.15
0.63
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

16:41
Максим Галкин показал, что он ест на завтрак с Пугачевой
16:40
Двое сотрудников ГИБДД ранены во время задержания таксиста в Москве
16:30
Полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-западе Москвы
16:30
«Корень проблем — попустительство людей»: Лука Сафронов запустил эко-челлендж
16:19
Эксперт: высылка российских дипломатов Прагой обусловлена внутренними распрями
16:09
Путин: России удалось сгладить последствия пандемии для экономики

Сейчас читают

Джиган и Оксана Самойлова передумали разводиться
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера рядом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок