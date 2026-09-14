Тела семилетних детей обнаружены в петербургской квартире

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Тела детей в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тела двоих семилетних детей обнаружены в одной из квартир Невского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Северной столице в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, мертвые несовершеннолетние были найдены утром 14 сентября в многоквартирном доме на проспекте Обуховской обороны. На телах детей не были обнаружены следы насильственной смерти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся следственные действия на месте происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти детей», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в селе Зеленом Республики Хакасия в пожаре погибла восьмилетняя девочка. Пламя вспыхнуло в бытовке на территории частного участка во время празднования дня рождения. В результате происшествия пострадали еще три человека. Они были госпитализированы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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