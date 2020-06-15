В России планируют сделать выпуск банковских карт платным

Выпуск и обслуживание банковских карт могут стать платными. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России правительству.

Эксперты подчеркивают: пойти на такие меры придется, если сохранятся ограничения комиссий за онлайн-покупки. Ранее их ввел Центробанк для поддержки торговли в период пандемии коронавируса. В результате банки теряют порядка 15 миллиардов рублей.

В кредитных организациях «Известиям» подтвердили, что компенсировать убытки они будут вынуждены за счет клиентов. При этом, платными могут стать не только услуги по картам, но и использование приложений для гаджетов и даже звонки в колл-центры.