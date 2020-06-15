В России планируют сделать выпуск банковских карт платным
Решение финансовых учреждений связано с комиссией Центробанка на онлайн-покупки.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru
Выпуск и обслуживание банковских карт могут стать платными. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России правительству.
Эксперты подчеркивают: пойти на такие меры придется, если сохранятся ограничения комиссий за онлайн-покупки. Ранее их ввел Центробанк для поддержки торговли в период пандемии коронавируса. В результате банки теряют порядка 15 миллиардов рублей.
В кредитных организациях «Известиям» подтвердили, что компенсировать убытки они будут вынуждены за счет клиентов. При этом, платными могут стать не только услуги по картам, но и использование приложений для гаджетов и даже звонки в колл-центры.
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