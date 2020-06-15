В России планируют сделать выпуск банковских карт платным

|
Светлана Шевченко
54

Решение финансовых учреждений связано с комиссией Центробанка на онлайн-покупки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

Выпуск и обслуживание банковских карт могут стать платными. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России правительству.

Эксперты подчеркивают: пойти на такие меры придется, если сохранятся ограничения комиссий за онлайн-покупки. Ранее их ввел Центробанк для поддержки торговли в период пандемии коронавируса. В результате банки теряют порядка 15 миллиардов рублей.

В кредитных организациях «Известиям» подтвердили, что компенсировать убытки они будут вынуждены за счет клиентов. При этом, платными могут стать не только услуги по картам, но и использование приложений для гаджетов и даже звонки в колл-центры.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
69.12
0.50 78.52
0.60
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

13:42
Множатся факты, подтверждающие роман Ефремова с молодой актрисой
13:36
Около ста жителей труднодоступных районов Дагестана получили лечение от COVID-19
13:30
В Петербурге девять человек задержаны после рукопашных боев на самодельном плоту
13:21
Следователь Швецова и Маргарита. Роковые роли Анны Ковальчук
13:10
Американский истребитель F-15 рухнул в Северное море возле Великобритании
12:56
Британский генерал: Догнать ВС России и КНР помогут только «роботы-убийцы»

Сейчас читают

Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера рядом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок