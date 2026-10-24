Больница в Бурашево: более 1,5 тысяч убитых, найдены останки 19 человек

Останки замученных нацистами пациентов больницы обнаружили в Тверской области

Останки замученных нацистами пациентов психиатрической больницы обнаружили в Тверской области. В учреждении убили более 1,5 тысяч человек.

Согласно данным регионального Следственного комитета, во время оккупации в 1941 году в больнице им. Литвинова в селе Бурашево немецкие захватчики массово издевались над людьми.

«Расправа над пациентами совершалась жестокими способами. В частности, фиксируются факты проведения массовых расстрелов, нанесения смертельных ранений непосредственно в больничных палатах, а также введения смертельных доз наркотических препаратов», — говорится в заявлении СК по Тверской области.

Кроме того, часть не скончавшихся больных подвергалась еще более изощренным пыткам, включая захоронение заживо.

Сейчас на территории учреждения проводят раскопки. Уже обнаружены останки около 19 человек. Назначены экспертизы, которые помогут установить их пол, возраст и обстоятельства гибели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финны в годы Великой Отечественной войны создали на территории оккупированной советской Карелии разветвленную систему концлагерей. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.

По словам историка, еще накануне войны финны утвердили концепцию создания Великой Финляндии: они планировали захватить всю Восточную Карелию, принадлежавшую СССР, затем Карельский перешеек и создать государство, которое должно было стать самым крупным в Европе по территории. Славянское русское население при этом собирались заключить в концлагеря. Еще до главного наступления финских войск в июле 1941 года Карл Густав Маннергейм подписал приказ 132, предписывавший задерживать русское население и отправлять его в лагеря.

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