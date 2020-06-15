Власти Швейцарии разыскивают пассажира поезда, забывшего три килограмма золота
Стоимость находки оценивается в 152 тысячи фунтов.
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Фото, видео: ТАСС / Boris Roessler; 5-tv.ru
В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в поезде трехкилограмовый мешок с золотом. Стоимость находки оценили в 152 тысячи фунтов стерлингов — это примерно 13,5 миллиона рублей.
Сокровище обнаружили еще осенью прошлого года. Пока шло внутреннее расследование, о драгоценной находке не объявляли. Однако теперь власти все же дали объявление в прессе.
Нетрудно предположить, что желающих присвоить себе такое богатство будет хоть отбавляй. Но как именно предполагаемый владелец сможет доказать свое право на золото — не сообщается.
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