Власти Швейцарии разыскивают пассажира поезда, забывшего три килограмма золота

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в поезде трехкилограмовый мешок с золотом. Стоимость находки оценили в 152 тысячи фунтов стерлингов — это примерно 13,5 миллиона рублей.

Сокровище обнаружили еще осенью прошлого года. Пока шло внутреннее расследование, о драгоценной находке не объявляли. Однако теперь власти все же дали объявление в прессе.

Нетрудно предположить, что желающих присвоить себе такое богатство будет хоть отбавляй. Но как именно предполагаемый владелец сможет доказать свое право на золото — не сообщается.