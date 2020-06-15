Репетиции воздушной части парада Победы состоялись в Москве и Петербурге

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Тренировки авиационных экипажей прошли в подмосковном Алабино и на аэродроме в Левашово под Петербургом.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

В Москве и Петербурге завершились репетиции воздушной части парада Победы. Для авиационных экипажей в подмосковном Алабино это была заключительная тренировка. В ней приняли участие 75 самолетов и вертолетов. Торжественный воздушный строй сегодня пролетел и над аэродромом Левашово — это в Ленинградской области.

Все детали парада, который пройдет над Дворцовой площадью, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

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