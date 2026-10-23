Теперь официально: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер развелась

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 65 0

Ранее уже бывший супруг актрисы отрицал новости о расставании.

Зоя Бербер развелась

Фото: legion-media/Иванов Сергей/PhotoXPress.ru

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Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер официально развелась

Суд официально расторг брак звезды сериала «Реальные пацаны», актрисы Зои Бербер и ее коллеги Максима Белобородова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Мировой судья участка № 177 московского района Раменки поставил точку в союзе двух артистов.

На развод подала Бербер. Однако после сообщений об этом ее уже бывший супруг заявлял журналистам, что ни о чем подобном не знает и они продолжают жить вместе. Что стало причиной разрыва их отношений, неизвестно.

Поженились актеры в феврале 2024-го. Летом того же года у них родился сын Максим. Также Бербер воспитывает дочь Надежду, которая появилась на свет от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Юлия Савичева разводится с мужем, композитором Александром Аршиновым. Вместе они были более двух десятилетий, а в браке прожили 12 лет.

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