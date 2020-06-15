«Корень проблем — попустительство людей»: Лука Сафронов запустил эко-челлендж
Сын знаменитого художника напомнил подписчикам, что решение экологических проблем — в наших силах.
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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial
Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин обратил внимание своих подписчиков в Instagram на колоссальное количество экологических проблем, вызванных деятельностью человека. Пианист перечислил несколько последних событий, желая акцентировать внимание пользователей на том, что природа нуждается в защите.
«В последнее время в нашей стране стало происходить слишком много экологических катастроф. Разлив дизельного топлива в Норильске, сброс нефтепродуктов в окрестностях Сочи, сброс сточных вод в Московской области в районе села Кривандино, где сейчас стоит непереносимая вонь и плавает дохлая рыба на поверхности воды», — напомнил сын Никаса Сафронова.
Он отметил, что причиной всех катаклизмов является бездействие людей по отношению к противозаконной деятельности остальных — уничтожающих природные богатства.
«Думаю, виноват здесь вовсе не високосный год, корень экологических проблем — попустительство людей. И пора нам с вами этот корень выкорчевать, пока он не уничтожил нашу с вами землю», — высказался Лука.
С целью противодействия деятельности тех, кто губит природу и фактически уничтожает бесценные ресурсы пианист запустил эко-челлендж под хештегом #ЭтоКасаетсяЛичноМеня. Чтобы принять в нем участие, достаточно зайти на сайт Росприроднадзора и сообщить о случившемся, а после передать эстафету трем друзьям в социальных сетях с использованием указанного хештега.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нефтепродукты попали в реку в Сочи.
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