Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин обратил внимание своих подписчиков в Instagram на колоссальное количество экологических проблем, вызванных деятельностью человека. Пианист перечислил несколько последних событий, желая акцентировать внимание пользователей на том, что природа нуждается в защите.

«В последнее время в нашей стране стало происходить слишком много экологических катастроф. Разлив дизельного топлива в Норильске, сброс нефтепродуктов в окрестностях Сочи, сброс сточных вод в Московской области в районе села Кривандино, где сейчас стоит непереносимая вонь и плавает дохлая рыба на поверхности воды», — напомнил сын Никаса Сафронова.

Он отметил, что причиной всех катаклизмов является бездействие людей по отношению к противозаконной деятельности остальных — уничтожающих природные богатства.

«Думаю, виноват здесь вовсе не високосный год, корень экологических проблем — попустительство людей. И пора нам с вами этот корень выкорчевать, пока он не уничтожил нашу с вами землю», — высказался Лука.

Instagram @lukasafronovofficial

С целью противодействия деятельности тех, кто губит природу и фактически уничтожает бесценные ресурсы пианист запустил эко-челлендж под хештегом #ЭтоКасаетсяЛичноМеня. Чтобы принять в нем участие, достаточно зайти на сайт Росприроднадзора и сообщить о случившемся, а после передать эстафету трем друзьям в социальных сетях с использованием указанного хештега.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нефтепродукты попали в реку в Сочи.