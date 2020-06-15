Максим Галкин показал, что он ест на завтрак с Пугачевой
Телеведущий похвастался едой со своего огорода.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, instagram @maxgalkinru
Максим Галкин ведет активную жизнь в соцсетях: телеведущий постоянно делится со своими подписчиками подробностями личной жизни и семейного времяпрепровождения. На этот раз супруг Аллы Пугачевой показал, что они с примадонной предпочитают есть на завтрак.
На своей странице в Instagram Галкин разместил аппетитное видео в сторис, на котором можно увидеть домашние жареные кабачки в сметане.
«А кабачки у нас с утра из своего огорода», — рассказал Галкин, после чего Пугачева добавила, что сметана от крестной.
В свою очередь, телеведущий заметил, что происхождение тарелки, на которой лежат яства, ему неизвестно.
«Тарелка от кого — непонятно», — пошутил в своей манере Галкин, на что Пугачева, смеясь, ответила, что блюдо принадлежит ей.
К слову, примадонна тоже не отстает от своего супруга и активно размещает на своей странице в соцсети ролики, связанные с семьей. Недавно 5-tv.ru писал о том, что Алла Пугачева опубликовала трогательно видео, на котором ее наследница Лиза Галкина любуется ромашками в поле.
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