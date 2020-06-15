Рустам Солнцев назвал причины примирения Джигана и Оксаны Самойловой

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал несостоявшийся развод Джигана и Оксаны Самойловой. Как стало известно ранее, жена рэпера отозвала заявление о разводе из Головинского суда Москвы, тем самым дав понять, что они с Джиганом сумели достичь примирения.

По мнению Солнцева, Самойлова в скором времени может родить Джигану пятого ребенка для того, чтобы удержать рэп-исполнителя в семье.

«Это ведь не первый кризис, который переживает эта пара. И всякий раз после такого разлада у них рождается новый ребенок. Это, знаете, из серии — родить ребенка, чтобы остаться вместе. Поэтому я не исключаю, что Самойлова скоро родит пятого ребенка, а потом и шестой будет», — заявил Солнцев в интервью ФАН.

По словам шоумена, Самойлова «в запальчивости» подала заявление на развод, так как ей в этом браке живется несладко. Солнцев поддержал решение Джигана пойти лечиться от наркозависимости, но выразил сомнение в том, что рэпера может хватить надолго.

«Я очень надеюсь, что в следующий раз он не выстрелит ей в голову из чего-нибудь, потому что у него плохое настроение, надо срочно что-то принять, а его дилер пропал. Такое, к сожалению, сплошь и рядом», — сказал Солнцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд не смог развести Джигана и Оксану Самойлову, так как пара передумала расторгать отношения. Жена рэпера отказалась от иска через своего адвоката.