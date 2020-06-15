Джиган и Оксана Самойлова передумали разводиться
Супруги не явились на судебное заседание по бракоразводному процессу.
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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru
Суд не смог развести рэп-исполнителя Джигана и его супругу Оксану Самойлову. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитости не явились на заседание, поскольку передумали расторгать отношения. В Головинском суде Москвы сообщили, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. Отказ предоставил сегодня адвокат Самойловой.
Юрист отказался комментировать причины такого решения пары в интервью журналистам и предложил узнавать про воссоединение у них лично.
Новость о том, что Джиган и Самойлова снова вместе, одновременно обрадовала и удивила поклонников звезд. Накануне рэпер признавался в любви своей жене, благодарил ее за то, что она помогла ему справиться с алкогольной зависимостью и даже взялся за воспитание детей. Но казалось, что Самойлова остается непреклонна. Как выяснилось, некоторые аспекты отношений звездной пары все-таки оказались в тайне от публики.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Оксана Самойлова на публичное признание Джигана в любви.
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