Джиган и Оксана Самойлова передумали разводиться

Суд не смог развести рэп-исполнителя Джигана и его супругу Оксану Самойлову. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитости не явились на заседание, поскольку передумали расторгать отношения. В Головинском суде Москвы сообщили, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. Отказ предоставил сегодня адвокат Самойловой.

Юрист отказался комментировать причины такого решения пары в интервью журналистам и предложил узнавать про воссоединение у них лично.

Новость о том, что Джиган и Самойлова снова вместе, одновременно обрадовала и удивила поклонников звезд. Накануне рэпер признавался в любви своей жене, благодарил ее за то, что она помогла ему справиться с алкогольной зависимостью и даже взялся за воспитание детей. Но казалось, что Самойлова остается непреклонна. Как выяснилось, некоторые аспекты отношений звездной пары все-таки оказались в тайне от публики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Оксана Самойлова на публичное признание Джигана в любви.