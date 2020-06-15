Владимир Путин лично убедился в выплатах семьям на детей

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Глава государства провел совещание, в котором помимо министров участвовали люди, для которых предназначалась господдержка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru

Владимир Путин провел необычное совещание по экономике. Помимо министров, в нем участвовали обычные граждане, для которых предназначена господдержка. Президент хотел лично убедиться в том, что вся помощь доходит до адресатов. Семья Кузьминых из Рязанской области, например, воспользовалась двумя видами выплат на детей четырех и 16 лет.

«Получили выплаты, это очень вовремя для нашей семьи, потому что доходы просели. Школы не за горами, если бы они были продлены», — рассказали Виктор и Людмила Кузьмины.

«Хорошо я понял. То есть вы это смогли сделать и достаточно быстро, эффективно, все получилось. Спасибо», — сказал Владимир Путин.

Михаил Балабанов из Уфы, сообщил, что своевременно получил не только детские выплаты, но и пособие по безработице. Президент заметил, что в конце года ситуация на рынке труда должна стабилизироваться.

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