Вандалы, распивавшие пиво на бронзовом коне в центре Петербурга, повредили памятник
В музее городской скульптуры сообщили, что восстановить разрушенные вандалами фрагменты бронзового монумента реставраторы смогут за десять дней.
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Фото, видео: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Реставрация скульптурной группы «Укрощение коня человеком» авторства Петра Клодта на Аничковом мосту в Петербурге после акта вандализма обойдется городу примерно в 100 тысяч рублей. Об этом 5-tv.ru рассказала заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников Музея городской скульптуры Екатерина Макеева.
По ее словам, в начале июня во время помывки памятника реставраторы заметили, что на одной из скульптурных групп есть расхождение поводьев по авторскому шву сборки. Работы были запланированы, но после того, как памятник повредили влезшие на него вандалы, расхождение ленты поводьев увеличилось. Теперь на приведение скульптурной группы в порядок потребуется примерно десять дней.
«В ближайшее время планируется провести реставрационные работы, точный день пока не обозначен. <…> Примерно работы варьируются в сумме 100 тысяч рублей. Но данные еще будут подтверждаться. На работу должно уйти примерно десять дней, потому что часть из них нужно будет провести в мастерской. Сначала надо отмерить место дефекта, затем изготовить латунные части и затем приступить к работе на месте», — рассказала Макеева.
Сложность работ увеличивается из-за необходимости установить на месте электрические генераторы. К сожалению, по словам заведующей, такие повреждения памятников нередки в Северной столице, так как люди часто взбираются на скульптуры.
Накануне, 14 июня в полицию Петербурга поступило обращение от жителя города. Он пожаловался на вандалов, «оседлавших» коней из скульптурной группы на Аничковом мосту, чтобы верхом на памятнике выпить пива. В результате выходки неизвестных были порваны поводья скульптуры. Полиция проводит проверку.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как «оседлавшая» коня Клодта в Петербурге сдержала слово и вымыла памятник.
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