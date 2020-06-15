Полицию стягивают для подавления беспорядков в Дагестане
Люди начали крушить палаточный лагерь на Куларском посту рядом с границей с Азербайджаном.
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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru
В Дагестане к Куларскому посту рядом с границей с Азербайджаном стягивают правоохранителей. Как стало известно 5-tv.ru, там начались беспорядки из-за невозможности азербайджанцев попасть на родину. Соседняя республика закрыла границы из-за пандемии коронавируса. Люди обустроили палаточный лагерь в ожидании, когда им позволят покинуть страну.
Беспорядки возникли после того, как начали составлять списки для отбытия граждан Азербайджана домой. Люди остались недовольны тем, что те, кто приехал позже, получают возможность уехать раньше, а кто-то вынужден ждать неделями. В результате началась потасовка между десятками человек. На месте происшествия работает полиция. Кадры инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. К месту беспорядков стягивают резервные силы правоохранительных органов. На данный момент задержаны несколько зачинщиков инцидента. Также по данным 5-tv.ru, пострадали несколько полицейских, в них кидали бутылки и камни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медицинский десант прибыл для борьбы с коронавирусом в Дагестан.
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