Власти Дагестана прокомментировали беспорядки на границе с Азербайджаном
По словам и. о. главы Дербентского района, люди требуют пропустить через границу всех.
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Фото, видео: ТАСС / Муса Салгереев,
Власти Дагестана ведут переговоры с зачинщиками беспорядков, которые начались на Куларском посту близ границы с Азербайджаном. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шахиев.
«На самом деле здесь есть волнения. Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры. Они требуют, чтобы их всех пропустили через границу», — сказал и. о. главы района.
Около Куларского поста в Дагестане разбит палаточный лагерь гражданами Азербайджана. Они вынуждены ждать разрешения на возврат на родину. Граница между странами была закрыта по распоряжению Баку после начала пандемии коронавируса. Беспорядки начались после того, как стали составлять списки для возвращения граждан. Разгневанные люди начали крушить лагерь и оказывать сопротивление полиции. В стражей порядка бросали бутылки и камни. Как писал ранее 5-tv.ru, к месту инцидента стягивают правоохранителей. По предварительным данным, зачинщики беспорядков задержаны.
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