В Петербурге задержали организатора и участников турнира по боям на воде

Эфирная новость 29

В день проведения турнира на площадке оказалось даже больше людей, чем планировали организаторы. В самый разгар одного из поединков на понтон в Шкиперском протоке зашли полицейские.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В Северной столице полицейским пришлось вмешаться в бои на воде. Так организаторы назвали свое зрелищное и, надо сказать, весьма прибыльное мероприятие. Невзирая на карантин, они соорудили специальный понтон для бойцов, продавали билеты и принимали ставки. Что было дальше, видел корреспондент Роман Иконников. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с 15 июня в Петербурге начали работать парикмахерские, бани и библиотеки.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

7:49
«Магия»: Братья Сафроновы раскрыли сыну Эвелины Бледанс секрет фокуса
7:42
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Петербурге на 2022 год
7:36
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
7:29
Путин поручил правительству решить вопрос продления мер поддержки экономики
7:26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
7:22
Как изменился съемочный процесс фильмов и сериалов из-за коронавируса?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?
Множатся факты, подтверждающие роман Ефремова с молодой актрисой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок