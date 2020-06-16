В Петербурге задержали организатора и участников турнира по боям на воде
В день проведения турнира на площадке оказалось даже больше людей, чем планировали организаторы. В самый разгар одного из поединков на понтон в Шкиперском протоке зашли полицейские.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В Северной столице полицейским пришлось вмешаться в бои на воде. Так организаторы назвали свое зрелищное и, надо сказать, весьма прибыльное мероприятие. Невзирая на карантин, они соорудили специальный понтон для бойцов, продавали билеты и принимали ставки. Что было дальше, видел корреспондент Роман Иконников. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с 15 июня в Петербурге начали работать парикмахерские, бани и библиотеки.
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