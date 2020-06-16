В Петербурге задержали организатора и участников турнира по боям на воде

В Северной столице полицейским пришлось вмешаться в бои на воде. Так организаторы назвали свое зрелищное и, надо сказать, весьма прибыльное мероприятие. Невзирая на карантин, они соорудили специальный понтон для бойцов, продавали билеты и принимали ставки. Что было дальше, видел корреспондент Роман Иконников. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с 15 июня в Петербурге начали работать парикмахерские, бани и библиотеки.