Как проходит снятие ограничений в российских регионах

В российских регионах продолжают снимать введенные из-за коронавируса ограничения, в некоторых городах уже сегодня открылись парикмахерские и магазины. И неожиданно, в списке тех, кто открывает двери для посетителей, оказались библиотеки. Но и тут без мер безопасности никак — все книги после прочтения отправят на карантин.

Какие еще послабления ждать и где, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.