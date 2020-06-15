Как проходит снятие ограничений в российских регионах

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Открываются не только магазины, парикмахерские, кафе, но и библиотеки.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

В российских регионах продолжают снимать введенные из-за коронавируса ограничения, в некоторых городах уже сегодня открылись парикмахерские и магазины. И неожиданно, в списке тех, кто открывает двери для посетителей, оказались библиотеки. Но и тут без мер безопасности никак — все книги после прочтения отправят на карантин.

Какие еще послабления ждать и где, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

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