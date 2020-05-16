«Любим пасту есть и щетку грызть»: Бледанс показала, как сын учится чистить зубы

Эвелина Бледанс показала, как ее восьмилетний сын учится чистить зубы. Мастер-класс актриса выложила на своей странице в Instagram и предложила мамам с детьми присоединиться. На видео она нараспев и в рифму объясняет малышу, как правильно орудовать зубной щеткой.

«Всем чистых зубов! И утром! И вечером! Мы очень любим пасту — есть и щетку — грызть. Но зато часто мамочка все новенькое приносит. Если сегодня уже почистили, включайте это видео вашим деткам с утра и будем вместе чистить зубки!» — подписала ролик Бледанс.

Instagram @bledans

Многие подписчики в комментариях признаются, что их дети тоже любят есть другие восхищаются, с каким терпением Эвелина занимается развитием мальчика.

«Как у всех, едим пасту и грызем щетку»;

«Ой как классно! Надо показать вас моим деткам. У меня не хватает терпения и сама им чищу»;

«И мои любят пасту — вкусная, говорят. Я сохранила видео для своих племянников. Когда есть компания — веселее»;

«Эвелиночка! Вы прелесть! Пример во всем!»

«Я восхищаюсь вами и сыночком. У меня тоже особенный ребенок, у него аутизм. Я знаю сколько нужно труда, работы для достижения малейших результатов»;

«Семочка просто прелесть! Эвелина, какая же вы молодец, что так занимаетесь с сынулей, несмотря ни на что», — пишут пользователи.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сын Эвелины Бледанс Семен появился на свет с синдромом Дауна. Малыш участвует в рекламных проектах и даже имеет популярный блог в Twitter. А сама актриса помогает детям с особенностями развития и их родителям.