Более тысячи человек эвакуированы в Бразилии после прорыва дамбы

Сезонные дожди стали причиной крупного потопа на востоке Бразилии. За одни лишь сутки там страны выпало больше 80 миллиметров осадков. Уровень воды в водохранилище поднялся выше критической отметки, и дамба не выдержала.

Затоплены два крупных населенных пункта. Власти провинции срочно вывозят людей в безопасные районы. В пунктах временного проживания оказались около тысячи человек. Эвакуация идет в круглосуточном режиме. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как вышедшая из берегов река Колыма затопила ВПП аэропорта города Среднеколымск в Якутии. Среднеколымск является главным связующим пунктом с региональным центром и обеспечивает вылеты вертолетов в труднодоступные населенные пункты.