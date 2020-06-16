Более тысячи человек эвакуированы в Бразилии после прорыва дамбы

Эфирная новость 46

Причиной прорыва сооружения стали обильные осадки, выпавшие накануне.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Xinhua, 5-tv.ru

Сезонные дожди стали причиной крупного потопа на востоке Бразилии. За одни лишь сутки там страны выпало больше 80 миллиметров осадков. Уровень воды в водохранилище поднялся выше критической отметки, и дамба не выдержала.

Затоплены два крупных населенных пункта. Власти провинции срочно вывозят людей в безопасные районы. В пунктах временного проживания оказались около тысячи человек. Эвакуация идет в круглосуточном режиме. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как вышедшая из берегов река Колыма затопила ВПП аэропорта города Среднеколымск в Якутии. Среднеколымск является главным связующим пунктом с региональным центром и обеспечивает вылеты вертолетов в труднодоступные населенные пункты.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

9:25
95 лет «Городу детства»: Легендарный лагерь «Артек» отмечает юбилей
9:23
Тест: Угадай советскую комедию по цитате
9:19
Идти дальше: Звезды, которые пережили сексуальное насилие
9:16
Патологоанатомы спасли жизни десятков семей многоквартирного дома под Воронежем
9:07
«Езжайте в свою Россию»: Врач из Латвии обругал русскоговорящую пенсионерку
8:56
Российское посольство приняло заявку Орейро на получение гражданства

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок