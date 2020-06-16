Более тысячи человек эвакуированы в Бразилии после прорыва дамбы
Причиной прорыва сооружения стали обильные осадки, выпавшие накануне.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Xinhua, 5-tv.ru
Сезонные дожди стали причиной крупного потопа на востоке Бразилии. За одни лишь сутки там страны выпало больше 80 миллиметров осадков. Уровень воды в водохранилище поднялся выше критической отметки, и дамба не выдержала.
Затоплены два крупных населенных пункта. Власти провинции срочно вывозят людей в безопасные районы. В пунктах временного проживания оказались около тысячи человек. Эвакуация идет в круглосуточном режиме. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как вышедшая из берегов река Колыма затопила ВПП аэропорта города Среднеколымск в Якутии. Среднеколымск является главным связующим пунктом с региональным центром и обеспечивает вылеты вертолетов в труднодоступные населенные пункты.
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