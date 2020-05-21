Вышедшая из берегов река Колыма затопила ВПП аэропорта города Среднеколымск в Якутии
Среднеколымск является главным связующим пунктом с региональным центром и обеспечивает вылеты вертолетов в труднодоступные населенные пункты.
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Фото, видео: аэропорт Среднеколымск, 5-tv.ru
Сильный ливень с мокрым снегом обрушились на Москву. Температура воздуха в столице сейчас едва достигает плюс шести градусов. Жители Подмосковья уже несколько дней наблюдают град со шквалистым ветром. В регионе из-за похолодания вновь включили отопление. По прогнозам синоптиков продержится такая погода как минимум до следующей недели.
Целый город в Якутии оказался отрезанным от большой земли из-за паводков. В аэропорту Среднеколымска затопило взлетно-посадочную полосу. Единственный способ выбраться — это на вертолетах. Режим чрезвычайной ситуации действует уже четырех районах республики Коми. Подтоплено больше 300 домов, в некоторых поселках люди готовятся к эвакуации.
Угроза разлива воды сохраняется в Северной Осетии, где уровень воды поднялся до критической отметки из-за ливней. В Архангельской области в результате паводков подтопленными оказались почти 170 километров дорог. Всего в зоне действия стихии оказались 555 придомовых территорий.
Крупнейшим событием за последние 500 лет назвали эксперты потоп в Мичигане. В штате прорвало сразу две дамбы. В округе Мидленд объявлен режим чрезвычайной ситуации. Свои дома пришлось покинуть десяткам тысяч человек. Уровень воды в которых районах поднялся почти на три метра.
По меньшей мере 14 человек погибли из-за мощного тайфуна «Ампхан», который ударил по побережью Индии и Бангладеш. Почти двум с половиной миллионам жителей пришлось в спешке покинуть свои дома. Ветер силой в 50 метров в секунду разрушил тысячи зданий. Повалены деревья и столбы линий электропередачи. В ряде районов перекрыты дороги и нет света.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ждать москвичам 21 мая. По прогнозам синоптиков, день будет самым холодным в месяце.
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