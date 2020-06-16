Патологоанатомы спасли жизни десятков семей многоквартирного дома под Воронежем

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Виной всему угарный газ, который может распространяться из неисправных колонок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Artur Cupak, 5-tv.ru

Жизни десятков семей многоквартирного дома под Воронежом спасли, как это странно не звучит, патологоанатомы. Судмедэкспертов насторожила причина смерти пенсионерки — женщина скончалась от длительного воздействия на организм угарного газа.

Об этом незамедлительно сообщили в оперативные службы, что и спасло других людей от трагедии. Выяснилось, что окись углерода из неисправной колонки распространялась по вентиляционной шахте дома.

Угарный газ еще называют невидимым убийцей — это токсичное вещество, не имеющее цвета и запаха. И в зоне риска — тысячи россиян. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Сергеева.

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