Как в российских регионах готовятся к Параду Победу?
В городах страны проводятся репетиции, а уже 24 июня пешие колонны и механизированные подразделения выйдут на главные площади.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru
В российских регионах продолжаются репетиции к Параду в честь 75-й годовщины Победы. В Новосибирской области прошла тренировка пеших колонн. В ней приняли участие 20 парадных расчетов. Затем настал черед механизированных подразделений. Экипажи отрабатывали порядок движения, расположение знамен и безопасную дистанцию.
А в Екатеринбурге подготовку к торжественному шествию завершил женский взвод роты почетного караула. Готовятся к парадам не только военные, но и механики. Боевую технику тщательно осматривают, если надо, ремонтируют, а также заново красят.
В этом году появилась дополнительная процедура: танки, ракетные комплексы и бронемашины дезинфицируют. И кроме того, за состоянием всех участников тренировок постоянно наблюдают медики.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву. Стать почетным гостем на торжественном мероприятии режиссера позвал лично глава Минобороны РФ.
Читайте также
88%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?