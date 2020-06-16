Как в российских регионах готовятся к Параду Победу?

Эфирная новость 32

В городах страны проводятся репетиции, а уже 24 июня пешие колонны и механизированные подразделения выйдут на главные площади.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru

В российских регионах продолжаются репетиции к Параду в честь 75-й годовщины Победы. В Новосибирской области прошла тренировка пеших колонн. В ней приняли участие 20 парадных расчетов. Затем настал черед механизированных подразделений. Экипажи отрабатывали порядок движения, расположение знамен и безопасную дистанцию.

А в Екатеринбурге подготовку к торжественному шествию завершил женский взвод роты почетного караула. Готовятся к парадам не только военные, но и механики. Боевую технику тщательно осматривают, если надо, ремонтируют, а также заново красят.

В этом году появилась дополнительная процедура: танки, ракетные комплексы и бронемашины дезинфицируют. И кроме того, за состоянием всех участников тренировок постоянно наблюдают медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву. Стать почетным гостем на торжественном мероприятии режиссера позвал лично глава Минобороны РФ.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

7:49
«Магия»: Братья Сафроновы раскрыли сыну Эвелины Бледанс секрет фокуса
7:42
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Петербурге на 2022 год
7:36
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
7:29
Путин поручил правительству решить вопрос продления мер поддержки экономики
7:26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
7:22
Как изменился съемочный процесс фильмов и сериалов из-за коронавируса?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?
Множатся факты, подтверждающие роман Ефремова с молодой актрисой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок