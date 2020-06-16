Как в российских регионах готовятся к Параду Победу?

В российских регионах продолжаются репетиции к Параду в честь 75-й годовщины Победы. В Новосибирской области прошла тренировка пеших колонн. В ней приняли участие 20 парадных расчетов. Затем настал черед механизированных подразделений. Экипажи отрабатывали порядок движения, расположение знамен и безопасную дистанцию.

А в Екатеринбурге подготовку к торжественному шествию завершил женский взвод роты почетного караула. Готовятся к парадам не только военные, но и механики. Боевую технику тщательно осматривают, если надо, ремонтируют, а также заново красят.

В этом году появилась дополнительная процедура: танки, ракетные комплексы и бронемашины дезинфицируют. И кроме того, за состоянием всех участников тренировок постоянно наблюдают медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву. Стать почетным гостем на торжественном мероприятии режиссера позвал лично глава Минобороны РФ.