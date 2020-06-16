Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву

Почетным гостем на Параде Победы в Москве 24 июня станет известный сербский режиссер Эмир Кустурица. Как сообщает «Российская газета», знаменитость посетит столицу России в дни торжеств в честь Дня Победы по личному приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

«В этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими пройдут и наши сербские братья. Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии», — говорится в письме Шойгу.

Эмир Кустурица в беседе с изданием отметил, что для него крайне важно, чтобы сегодня российский и сербские народы продолжали курс на сближение.

«Хочу отметить, что Милорад Додик (Сербский член президиума Боснии и Герцеговины — Прим.ред.) сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов — Россией», — заявил Кустурица.

Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как репетиции воздушной части парада Победы состоялись в Москве и Петербурге.