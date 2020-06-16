Рухнувший мост в Мурманске грозит сокращением популяции лосося

Рухнувший мост в Мурманске может привести к экологической катастрофе. Как заявили специалисты — упавшие конструкции преградили путь лососю, который в это время года идет на нерест.

Сейчас военные в авральном режиме разбирают завалы, но времени может не хватить. Впоследствии это неизбежно приведет к сокращению популяции ценных пород рыбы.

О ситуации уже доложили в Росприроднадзор и прокуратуру. Чиновники ищут решение проблемы. Напомню, мост через реку Кола в Мурманской области рухнул 1 июня из-за паводка.