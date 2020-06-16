Рухнувший мост в Мурманске грозит сокращением популяции лосося
Упавшая конструкция создала преграду для нереста рыбы.
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Фото, видео: globallookpress.com / Andrey Nechaev, 5-tv.ru
Рухнувший мост в Мурманске может привести к экологической катастрофе. Как заявили специалисты — упавшие конструкции преградили путь лососю, который в это время года идет на нерест.
Сейчас военные в авральном режиме разбирают завалы, но времени может не хватить. Впоследствии это неизбежно приведет к сокращению популяции ценных пород рыбы.
О ситуации уже доложили в Росприроднадзор и прокуратуру. Чиновники ищут решение проблемы. Напомню, мост через реку Кола в Мурманской области рухнул 1 июня из-за паводка.
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