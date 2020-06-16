В России завершил работу первый онлайн-форум российского кино и анимации

В сети завершил работу первый виртуальный рынок российского контента. Наши компании представили три сотни новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных картин, телешоу. Российская медиапродукция заинтересовала закупщиков и продюсеров из 70-ти стран мира, в том числе таких гигантов как Marvel и Apple TV.

«Мы видим безусловный спрос на исторические драмы, на военные фильмы. Конечно же, лидером продаж является анимация, чему мы очень рады. Также есть большой интерес к sci-fi и к хоррорам», — говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

Форум прошел полностью в цифровом формате — более шестисот встреч за неделю на функциональной и удобной онлайн-площадке. Организовала уникальное мероприятие компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры и Правительства Москвы. Генеральными партнерами выступили крупнейшие российские холдинги — в том числе «Национальная Медиа Группа». С их помощью удалось показать отечественный рынок контента в полном масштабе.

«Мы с вами как российский зритель смотрим продукцию разных кинокомпаний из разных стран. И почему, собственно говоря, наши российские компании из киноиндустрии или анимации не могут поставлять свой контент для зарубежного зрителя? При том, что мы понимаем, что он интересен», — считает глава департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Алексей Фурсин.

«Знакомство с российскими коллегами позволяло байерам назначать новые и новые встречи, возникало больше вопросов, желания разобраться, что такое русский арт, что такое русский мейнстрим, что такое российская анимация, за которую мы очень болеем и переживаем. Этот рынок очень стабильно развивается. И том числе вы понимаете, насколько важно в этом году было поддержать отрасль», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Свои самые рейтинговые проекты презентовал и Пятый канал. Его представители провели десятки онлайн-встреч с руководством медиакомпаний из Европы, Азии, США и Латинской Америки. Особый интерес у покупателей вызвали сериалы собственного производства — «Стражи Отчизны» и «Свои», а также форматы «День ангела» и «Уличный гипноз».