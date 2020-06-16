«Жена уникальна, я у нее учусь»: Муж Нюши рассказал о жизни в браке с артисткой

Брак певицы Нюши и президента Федерации студенческого спорта Игоря Сивова можно назвать идеальным. У супругов и троих детей от разных браков отличные отношения. В семье не бывает конфликтов, и все домочадцы с удовольствием проводят время друг с другом. Как они добиваются такой идиллии, Игорь рассказал в интервью порталу Starhit.ru.

Нюша состоит в браке с Сивовым третий год. К тому моменту он уже воспитывал двух сыновей. Полтора года назад артистка подарила мужу дочь Симбу. Выйдя из декретного отпуска, она вновь окунулась в работу. Поэтому основные обязанности по воспитанию детей взял на себя отец. Ему часто приходится оставаться с детьми в одиночку, готовить, убираться, менять подгузники дочери, играть и обучать наследников. Все это приносит бизнесмену и коучу огромное удовольствие.

В воспитании мужчина преуспел настолько, что основал школу «осознанного родительства», делится с людьми опытом и ценными советами на темы семейной жизни. Но, пожалуй, главный его секрет — любовь, внимание и забота.

«Мы четко осознаем, что у каждого есть свои границы, личное время и мнение. Внимательно выслушиваем друг друга, ведем диалоги. Если готовим ужин, то всегда спрашиваем, что хотят дети. Главное — чтобы в доме все были в гармонии и соблюдали баланс. Слово „нельзя“ не употребляем, говорим просто, как нужно, а как — нет. У ребенка должны быть правила, которые он проговорил с родителями. Правила должна соблюдать вся семья», — приводит Сивов пример.

Супруги никогда не повышают голос друг на друга и на детей. Они уверены: над собой и над отношениями нужно постоянно работать, а не делить детей и взрослых на плохих и хороших. Особенно лояльно к наследникам относится Нюша.

«Жена в этом плане уникальна, я у нее учился и учусь. Мы живем в той системе, где постоянно что-то берем друг у друга», — добавляет Игорь.

Период самоизоляции семья прожила также без размолвок. Все возможные разногласия они решают через разговоры, периодически выступая в роли психологов друг для друга.

«Супруги должны всегда друг друга изучать, стремиться к большему. В худшую сторону у нас точно ничего не изменилось, если вы об этом. Мы работаем над отношениями, стараемся все рассказывать, делиться, находимся в росте», — подытожил Сивов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша призналась мужу в любви, опубликовав «беременное» фото.