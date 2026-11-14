Чудо: за день до решения Путина мать Лерчек загадала желание

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Василиса Власова
Василиса Власова 41 0

На кадрах праздничные свечи помогает зажечь старший сын Чекалиной Богдан.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; Instagram*/ ler_chek; 5-tv.ru

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Мать Лерчек загадала желание, которое сбылось уже на следующий день

Блогер Валерия Чекалина, известная под творческим псевдонимом Лерчек, накануне помилования отмечала день рождения матери, Эльвиры Феопентовой. Видео с семейного торжества девушка опубликовала в своих социальных сетях.

На кадрах праздничные свечи помогает зажечь старший сын Чекалиной Богдан, дочь Алиса и средний сын Лев поют, а сама блогер несет торт. За столом тем временем собрались близкие, а комната украшена воздушными шарами.

«Вчера мамуля загадывала как раз это желание», — так блогер подписала кадры.

К милой фразе Лерчек добавила эмодзи с руками, сложенными в молитве.

Ранее президент России Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Указом от 14 ноября она освобождена от наказания, которое ранее вынес Гагаринский районный суд Москвы.

При этом помилование снимает с Чекалиной сразу несколько ограничений: условный срок, обязанность оплатить штраф размером 765 миллионов рублей и запрет на деятельность в сети.

Напомним, что блогера осуждали за незаконный вывод денег за границу. Речь в деле шла о 250-ти миллионах рублей, которые перевели в ОАЭ, при этом использовав недостоверные документы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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