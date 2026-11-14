Чудо: за день до решения Путина мать Лерчек загадала желание
На кадрах праздничные свечи помогает зажечь старший сын Чекалиной Богдан.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; Instagram*/ ler_chek; 5-tv.ru
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Мать Лерчек загадала желание, которое сбылось уже на следующий день
Блогер Валерия Чекалина, известная под творческим псевдонимом Лерчек, накануне помилования отмечала день рождения матери, Эльвиры Феопентовой. Видео с семейного торжества девушка опубликовала в своих социальных сетях.
На кадрах праздничные свечи помогает зажечь старший сын Чекалиной Богдан, дочь Алиса и средний сын Лев поют, а сама блогер несет торт. За столом тем временем собрались близкие, а комната украшена воздушными шарами.
«Вчера мамуля загадывала как раз это желание», — так блогер подписала кадры.
К милой фразе Лерчек добавила эмодзи с руками, сложенными в молитве.
Ранее президент России Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Указом от 14 ноября она освобождена от наказания, которое ранее вынес Гагаринский районный суд Москвы.
При этом помилование снимает с Чекалиной сразу несколько ограничений: условный срок, обязанность оплатить штраф размером 765 миллионов рублей и запрет на деятельность в сети.
Напомним, что блогера осуждали за незаконный вывод денег за границу. Речь в деле шла о 250-ти миллионах рублей, которые перевели в ОАЭ, при этом использовав недостоверные документы.
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