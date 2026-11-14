Чудо: за день до решения Путина мать Лерчек загадала желание

Мать Лерчек загадала желание, которое сбылось уже на следующий день

Блогер Валерия Чекалина, известная под творческим псевдонимом Лерчек, накануне помилования отмечала день рождения матери, Эльвиры Феопентовой. Видео с семейного торжества девушка опубликовала в своих социальных сетях.

На кадрах праздничные свечи помогает зажечь старший сын Чекалиной Богдан, дочь Алиса и средний сын Лев поют, а сама блогер несет торт. За столом тем временем собрались близкие, а комната украшена воздушными шарами.

«Вчера мамуля загадывала как раз это желание», — так блогер подписала кадры.

К милой фразе Лерчек добавила эмодзи с руками, сложенными в молитве.

Ранее президент России Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Указом от 14 ноября она освобождена от наказания, которое ранее вынес Гагаринский районный суд Москвы.

При этом помилование снимает с Чекалиной сразу несколько ограничений: условный срок, обязанность оплатить штраф размером 765 миллионов рублей и запрет на деятельность в сети.

Напомним, что блогера осуждали за незаконный вывод денег за границу. Речь в деле шла о 250-ти миллионах рублей, которые перевели в ОАЭ, при этом использовав недостоверные документы.

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