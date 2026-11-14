«После каждых родов обостряются проблемы»: Тодоренко развеяла миф о хорошей генетике

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Василиса Власова
Василиса Власова 55 0

По словам телеведущей, тренировки для нее не только путь к красивой фигуре, а вынужденная необходимость при хронических болях в спине.

Тодоренко рассказала о сложностях после родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Регина Тодоренко развеяла миф о хорошей генетике

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась сложностями послеродового восстановления. По словам звезды, ей тяжело дается поддержание идеальной формы и здоровья. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Тодоренко развеяла миф о хорошей генетике. В личном блоге она показала процесс ежедневных занятий и объяснила, что тренировки для нее не только путь к красивой фигуре, а вынужденная необходимость при хронических болях в спине.

«После каждых родов у меня обостряются проблемы, связанные со сколиозом. И я знаю, насколько важно для меня поддерживать мышцы в тонусе, чтобы спина не болела», — рассказала она.

Она подчеркнула, что систематические занятия спортом, которые она сочетает с интенсивным графиком съемок, позволяют ей легче переносить боль и чувствовать себя раскованнее перед объективом.

Трижды мама

Регина Тодоренко в третий раз стала мамой 25 сентября 2025 года: малыш появился на свет в частной клинике в Майами, США. Имя сына — Федор — родители раскрыли в ноябре 2025 года.

У Регины Тодоренко и Влада Топалова подрастают трое детей, и все три — сыновья.

Михаил родился 5 декабря 2018 года. В 2026 году мальчик пошел в первый класс: родители остановили выбор не на престижном учебном заведении, а на закрытой частной школе.

Мирослав появился на свет 15 июля 2022 года. Его рождение широко освещалось в прессе. Особый интерес вызвало то, что во время родов рядом с Региной присутствовал старший сын Михаил, которому тогда было примерно три с половиной года.

Тогда роды состоялись дома, в воде, и ассистировала Регине Тодоренко доула (обученная женщина, которая поддерживает женщину в течение значимых жизненных ситуаций, связанных со здоровьем, например, родов — Прим. ред.) Телеведущая детально описала процесс в своем Telegram-канале. Тодоренко заранее настраивала сына на ответственный процесс: объяснила ему, будто схватки — это игра, в ходе которой она будет показывать различных животных. По словам Тодоренко, мальчик отнесся к происходящему спокойно.

Такое решение вызвало горячую дискуссию в обществе. Часть аудитории упрекала звезду в том, что это могло навредить детской психике.

Спорт не только для красоты

Тодоренко заявляла, что спорт для нее — это не только поддержание формы, но и путь к себе. С подростковых лет она борется со сколиозом, поэтому регулярные тренировки стали для нее способом укреплять спину.

Тренировочная программа Регины Тодоренко включает в себя несколько направлений.

  • Йога. Телеведущая уже давно увлечена этой практикой. Она публикует комплексы асан в социальных сетях. Кроме того, Тодоренко записывала небольшие видеоуроки для новичков. По ее словам, йога помогает расслабиться и избавиться от лишнего стресса.
  • Силовые занятия. После родов — особенно после третьих — Регина стала ходить в спортзал, чтобы вернуть фигуру.
  • Растяжка. Еще в 2023 году телеведущая удивила поклонников, продемонстрировав гибкость и элементы на пилоне. До этого у нее уже был опыт в этом виде спорта.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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